Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одещина: росіяни повторно вдарили по Затоці, міст зазнав руйнації

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 08:22
Одещина: росіяни повторно вдарили по Затоці, міст зазнав руйнації
Затока на мапі

Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. 

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram, речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.

Реклама:

Постраждалих залізничників немає.

Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги".

Деталі: Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук згодом повідомив, що внаслідок повторного ракетного обстрілу міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.
  • Голова Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці", де Росія тримає "миротворчий" контингент.

Теми: Одеська областьвійнаРосіяПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Одеська область
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: