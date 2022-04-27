Одещина: росіяни повторно вдарили по Затоці, міст зазнав руйнації
Середа, 27 квітня 2022, 08:22
Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.
Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram, речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.
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Постраждалих залізничників немає.
Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги".
Деталі: Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук згодом повідомив, що внаслідок повторного ракетного обстрілу міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.
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Передісторія:
- 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці", де Росія тримає "миротворчий" контингент.