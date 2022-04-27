Одещина: росіяни повторно вдарили по Затоці, міст зазнав руйнації

Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram, речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.

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Постраждалих залізничників немає.

Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги".

Деталі: Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук згодом повідомив, що внаслідок повторного ракетного обстрілу міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.

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