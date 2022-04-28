Через міст у Затоці, який обстрілювали росіяни, відновили рух
Четвер, 28 квітня 2022, 13:35
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни.
Джерело: міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання "Измаил Сити"
Деталі: Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.
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Інформацію підтвердили в Одеській залізниці.
Пряма мова Абрамченка: "Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде раніше, ніж за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 27 квітня о 6:45 відбувся повторний ракетний обстріл Росією моста через Дністровський лиман на Одещині, перший - стався 26 квітня.
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