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Через міст у Затоці, який обстрілювали росіяни, відновили рух

Роман ПетренкоЧетвер, 28 квітня 2022, 13:35
Через міст у Затоці, який обстрілювали росіяни, відновили рух
ЗАТОКА НА мапі, GOOGLE MAPS

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни.

Джерело: міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання "Измаил Сити"

Деталі: Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.

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Інформацію підтвердили в Одеській залізниці.

Пряма мова Абрамченка: "Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде раніше, ніж за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 квітня о 6:45 відбувся повторний ракетний обстріл Росією моста через Дністровський лиман на Одещині, перший - стався 26 квітня.
  • Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що внаслідок дій російських військ міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.

Теми: Одеська областьзалізниця
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