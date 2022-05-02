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Окупанти на Київщині вбили щонайменше 1202 людини – поліція

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 15:36
Окупанти на Київщині вбили щонайменше 1202 людини – поліція
Тіла убитих окупантами у місті Буча під Києвом. Фото з Facebook Ірини Венедіктової

У Київській області правоохоронці вже виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова  

Пряма мова Нєбитова: "На жаль, жахливі знахідки виявляємо фактично кожен день і фіксуємо злочини армії РФ на території Київської області. Наразі вже 1202 тіла наших загиблих цивільних громадян оглянуто слідчими і передано до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті. 280 людей з них наразі залишаються неупізнаними".

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Деталі: Він додав, що наразі кримінальна поліція відбирає ДНК для встановлення осіб загиблих.

Нєбитов закликав усіх, хто знає про зникнення людей, або про людей, з якими втратили зв'язок, повідомляти про це на спецлінію "102".

Наразі поліція має запити щодо 300 зниклих безвісти. Голова поліції Київщини пояснив, що ця цифра щодня змінюється, бо додаються нові люди до списку тих, які зникли, або правоохоронцям вдається знайти тих, з ким втратився зв'язок.  

ВІДЕО ДНЯ

Людей шукають і серед загиблих, і не втрачають надії знайти живими.  

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнажертви
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