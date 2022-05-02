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Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 16:16
Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Родина глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова минулого тижня прилетіла на відпочинок до Дубая. 

Джерело: три не пов'язані між собою джерела "Української правди" в ОАЕ 

Деталі: Родина Кадирова оселилась на віллі номер 21 готеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah. 

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Вони пересуваються еміратом на орендованих авто преміум класу та активно займається шопінгом.

 

За даними джерел УП оплата за різні опції відпочинку родини глави Чечні здійснюється третіми особами. Зокрема, шопінг оплачує Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович. 

Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович, згідно з публічними даними, володіє компанією "Євростройдизайн", зареєстрованною в місті Грозний Чеченської республіки. 

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Відповідно до даних публічних онлайн радарів приватний борт Кадирова минулого тижня не прилітав до Дубая і взагалі після матеріалу УП "Дубай - СИЛА! Вілла - дон!" Airbus ACJ319  жодного разу нікуди не вилітав з Грозного. Останній раз літак використовувався 26 лютого за маршрутом Грозний-Дубай-Грозний. 

Нагадаємо: "Українська правда" звернулася до всіх, хто мешкає, перебуває або подорожує до Дубая з проханням надавати інформацію нашій редакції: про літаки, яхти, вілли, апартаменти, місця перебування представників російської еліти, чиновників, їх родин, а також надсилати фотографії та відео з ними.

Російська еліта є важливим важелем впливу на Володимира Путіна. За інформацією наших джерел, за інформацією української розвідки та за даними з відкритих джерел представники російської еліти наразі продовжують вивозити родини та майно до Дубая. Пам'ятайте, що ви можете допомогти покласти край військовій агресії Російської Федерації. 

Інформацію можна надсилати на stop.russian.aggression.up@gmail.com. Конфіденційність гарантовано.

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