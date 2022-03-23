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Звернення "Української правди" до читачів

Михайло ТкачСереда, 23 березня 2022, 10:47

Редакція "Української правди" звертається до своїх читачів за допомогою. Ми впевнені, що разом з вами ми можемо зробити більше. 

Російська еліта є важливим важелем впливу на Володимира Путіна. За інформацією наших джерел, за інформацією української розвідки та за даними з відкритих джерел представники російської еліти наразі продовжують вивозити родини та майно до Дубая. Експерти відзначають значний стрибок на ринку нерухомості емірату. З початку війни трафік приватних літаків, чартерів та пасажирських перевезень виріс у декілька разів. До Дубая регулярно літає Дмитро Медведєв, Роман Абрамович, Рамзан Кадиров та інші – як представники, так і стовпи путінського режиму. 

Ми звертаємося до всіх, хто мешкає, перебуває або подорожує до Дубая з проханням надавати інформацію нашій редакції: про літаки, яхти, вілли, апартаменти, місця перебування представників російської еліти, чиновників, їх родин, а також надсилати фотографії та відео з ними.

Якщо ви мешкаєте по сусідству, бачите їх в аеропорту або просто гуляєте поряд на набережній, пам'ятайте, що ви можете допомогти покласти край військовій агресії Російської Федерації. 

Інформацію надсилайте на stop.russian.aggression.up@gmail.com

Конфіденційність гарантуємо.

Все буде Україна! 

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Теми: війна
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