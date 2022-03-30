Дубай – СИЛА! Вілла – ДОН! УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров лише у 2021-2022 роках міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів. Принаймні саме стільки разів, за даними публічних онлайн радарів, в ОАЕ приземлявся приватний літак Рамзана Кадирова.

Розкішний Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів у лідера дотаційного регіону Росії Чеченської республіки з'явився у 2013 році. І лише у 2017-ому потрапив у поле зору російських журналістів, коли фото з однієї зі спалень літака опублікував російський пропагандист і співак Тіматі.

Джерела "Української правди" в авіаційній сфері розповідають: розробляла дизайн інтер'єру літака одна з найдорожчих у світі компаній – британська Winch Design. Завдяки портфоліо компанії можна побачити більше фото літака Кадирова. Борт чомусь зареєстрований не у Чечні, а на офшор на Бермудських островах.

Звідки у Кадирова гроші на розкішний спосіб життя? Ще у 2011-му журналістам вдалося поставити главі Чечні питання про джерела його доходів, тоді Кадиров відповів: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги". Відтоді спосіб життя Кадирова лише покращувався, а подібні питання більше не повторювались.

І якщо припустити, що Кадиров дійсно не знає, звідки взялися 80 мільйонів доларів для придбання його літака, то глава Чечні точно має знати, для чого він так часто літає в ОАЕ.

В тому, що літак – саме Кадирова, жодних сумнівів: якщо проаналізувати всі перельоти цього борту, то не можна не помітити, що "домашній" аеропорт у нього – саме аеропорт міста Грозний, і саме з нечисленними міжнародними візитами й зустрічами у Москві Кадирова збігаються перельоти літака.

Минулого року борт Кадирова літав до Еміратів 4-го грудня.

2-го і 6-го листопада – дорогою з Чечні на Мальдіви.

10-го, 24-го і 31-го жовтня.

У квітні, у березні, у лютому та у січні. Загалом, борт Кадирова відвідує емірати мало не щомісяця. Складно уявити, що під час усіх цих візитів людина фінансового рівня Кадирова користується готелями.

Дубай – СИЛА!

Почнемо з останнього візиту. 26-го лютого цього року літак Кадирова на один день відвідав Дубай.

А ось 23-го лютого музикант з еміратів викладає в інстаграм фото, яке він підписав "з віце-президентом Чечні".

На фото дійсно заступник Кадирова Адам Делімханов, який, за словами самого Кадирова, з перших днів керує кадирівцями, які разом з іншими найманцями у складі російської армії почали повномасштабне вторгнення в Україну саме в ніч з 23-го на 24-те лютого.

Це фото нам вдалося знайти за геотегом п'ятизіркового готеля, який розташовується на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. За інформацією джерел "Української правди", саме на території цього готеля – одна з вілл Рамзана Кадирова.

За цим самим геотегом ми знайшли й інших представників найближчого оточення Кадирова. Ось цей чоловік викладає на своїй сторінці в Інстаграм фото з території цього готеля, починаючи з 2014 року.

Біля фонтану, у лобі, біля басейну

Ось він на фото з перекладачем Кадирова

Вартість найдешевшого номеру у готелі – 700 доларів за добу. Вілли при готелі коштують близько 3 тисяч доларів за добу. На цій території також є і приватні вілли.

Судячи з допису чоловіка, в якому він цитує Кадирова, який вітає його ж з днем народження, це – Заур Таймасханов. Він – старший офіцер підрозділу "СОБР Терек" Російської Федерації, а простіше кажучи – офіцер кадирівського спецназу.

Але нашу увагу привертають ось ці дві фотографії за 2014-ий та 2017-ий роки.

На них Таймасханов фотографується на фоні вілли. Це і є та сама вілла Кадирова на території того самого п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

Що, окрім інформації від трьох джерел, нам дає підстави так вважати? Ось телеканал "Грозний" у 2017-му році повідомляв про зустріч Кадирова в Дубаї з керівником однієї з найбільших місцевих будівельних компаній. Зустріч відбулася вночі просто на віллі Кадирова. Ось цей самий ракурс, що й на фото Заура Таймасханова.

І декілька кадрів інтер'єру вілли.

Кадиров зустрічався на дубайській віллі й з іншими представниками будівельних компаній. Ось, наприклад, зустріч вже у 2021-му році.

Також тут у вітальні можна помітити фотографії Кадирова.

Цей інтер'єр впізнається і на фото Кадирова з боксером Майком Тайсоном у 2017-му році.

Вдвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів.

У Дубаї чи у Грозному?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Рамзан Кадиров вже зробив декілька спроб створити фейки про начебто своє перебування в Україні. Також Кадиров спростував інформацію про те, що його родина та родини його оточення перебувають у Дубаї. Кадиров та його чиновники під час засідання начебто почали дзвонити своїм дітям для того, щоб вони переконали, що перебувать у Чечні. У статті чеченського ЗМІ наводиться цитата сина керівника чеченської росгвардії, яка бере участь у війні проти України:

"Мне кажется, что из-за того, что Грозный настолько красивый, они невольно спутали его с Дубаем".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела УП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова.

Біля вілли чекає Rolls-Royce.

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників "Української правди", постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова. На випадок, якщо Кадиров або члени його родини вирішать завітати туди 15-ий раз. І це лише протягом 2021-2022-го років.

А за самою віллою Кадирова доглядає його офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

На сторінці Даудова в Інстаграм багато фото. Ось Даудов із сином Кадирова Адамом фотографуються біля вілли в Дубаї у 2021-му році.

А ось Даудов біля тієї самої вілли Кадирова у компанії двох охоронців глави Чечні. Праворуч – офіцер спецназу загону швидкого реагування російської нацгвардії у республіці Чечня Зайнуддін Зангєв.

Якщо перейти на профіль Зангєва, то він порожній. Але якщо подивитись фото і відео, де Зангєва було відмічено, то можна побачити, що він зараз може брати участь у військових діях в Україні.

Або, як і його начальник Рамзан Кадиров, вдає, що бере участь у бойових діях в Україні, знімаючи фейкові відео, хоча насправді перебуває у Чечні та мріє про Дубай.

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На минулому тижні редакція "Української правди" звернулася до читачів з проханням допомогти у пошуку інформації про російську еліту у Дубаї. Місці, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії стало однією зі схованок для награбованих російських грошей та родин російських еліт.

Це перший матеріал, у якому присутня інформація від читачів, які відгукнулися на наш заклик. Дякуємо за вашу підтримку. "Якщо ви і ми – то це всі".

Михайло Ткач, УП