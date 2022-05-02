Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина
Прокурори та поліція встановили особу першого підозрюваного у звірячих убивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом – командира підрозділу нацгвардії Росії Сергія Колоцея.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова Венедіктової: "Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі".
Деталі: Також встановлено, що Колоцей 29 березня катував, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії ще одного цивільного. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Крім того, чоловіка вивозили на "місце страти", де стріляли біля вуха, імітуючи розправу.
Венедіктова додала, що окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину.
На підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи, прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю Колоцею про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч.1,2 ст. 438 КК України).
Венедіктова закликала усіх, хто впізнає російського віцськовослужбовця і має свідчення про його причетність до інших звірств – надсилати докази на сайт warcrimes.gov.ua, або звертатись до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75 чи Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.
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