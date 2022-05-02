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Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 16:20
Сергій Колоцей. Фото з Facebook Венедіктової

Прокурори та поліція встановили особу першого підозрюваного у звірячих убивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом – командира підрозділу нацгвардії Росії Сергія Колоцея.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі".

Деталі: Також встановлено, що Колоцей 29 березня катував, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії ще одного цивільного. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Крім того, чоловіка вивозили на "місце страти", де стріляли біля вуха, імітуючи розправу.   

Венедіктова додала, що окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину. 

 
Окупанта впізнали на відео з камер спостереження на пошті в Білорусі. На ньому було видно, як російські загарбники пересилають награбоване в Україні майно 
Фото з Facebook Венедіктової 

На підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи, прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю Колоцею про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч.1,2 ст. 438 КК України).

Венедіктова закликала усіх, хто впізнає російського віцськовослужбовця і має свідчення про його причетність до інших звірств – надсилати докази на сайт warcrimes.gov.ua, або звертатись до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75 чи Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

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Теми: БучавійнавбивствоРосія
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