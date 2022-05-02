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В Міноборони показали фото стратегічної наради щодо наступу на Харківщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 16:48

Міноборони офіційно підтвердило проведення спецоперації зі звільнення низки населених пунктів на Харківщині під керівництвом командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова: "Руську Лозову все таки повернули під наш контроль попри загострення та втрати.

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Так, на Харківщині здійснювалась операція наступу і Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прилесне тощо.

Операція під керівництвом Командувача Сухопутних Військ України генерал-полковника Олександра Сирського.

Власне на фото ви бачите момент обговорення плану цієї операції представниками сил оборони та безпеки -ЗСУ, Нацгвардія, Національна поліція".

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Деталі: На фото зліва направо: Юрій Лебідь - командувач Нацгвардії, Роман Машовець - заступник керівника Офісу президента, заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Олександр Сирський - командувач Сухопутних військ, Олександр Фацевич - заступник очільника Національної поліції.

Нагадаємо: Міністерство оборони просить громадян не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, аби не зашкодити діям і результатам українського війська.

Теми: війнаХарківська областьМіноборони
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