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ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт біля Харкова

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:23
ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт біля Харкова

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

Джерело: командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.

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Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова".

Що передувало: 28 квітня українські військові відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області, а також стримали наступ противника на ряді напрямків.

Теми: Харківська областьвійна
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