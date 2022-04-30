"Ціна посту і лайків - втрати ЗСУ": Міноборони просить блогерів не хайпувати на перемогах

Міністерство оборони вкотре просить громадян не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, аби не зашкодити діям і результатам українського війська.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook

Деталі: Зокрема Маляр просить не писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Тому що ворог після таких публікацій починає їх знову атакувати, адже чутливий до публічності, зазначає заступниця міністра. При цьому детальніше причини такої ситуації Маляр обцяє пояснити після перемоги.

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Пряма мова: "У нас вже були ці прикрі інциденти коли звільняли Київську область. Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед.

Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша.

Вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати.

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А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався… (увечері, за даними Маляр ЗСУ на цьому напрямку вже мали втрати: 1 загиблого і 12 поранених –ред). Ось така ціна посту і лайків.

Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах.

Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ. Ми переможемо, але на це треба час і терпіння".

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний закликав блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо. "Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації" - зазначав він.

Що передувало: 29 квітня в мережі журналіст та депутат повідомили про те, що ЗСУ силами штурмового підрозділу ГУР МО та Сухопутних військ звільнили від російських окупантів стратегічно важливий населений пункт на Харківщині - село Руська Лозова.

Головне управління розвідки в Telegram зробило репост повідомлення журналіста. Пізніше Командування Сухопутних військ офіційно підтвердило взяття населеного пункту.

Чому це важливо: Військове керівництво закликає використовувати інформацію лише з офіційних джерел, які дотримуються правил – пауза в щонайменше 12 годин після певної події наступального характеру, аби дати можливість Силам оборони закріпитись на позиціях, вберегти людей та не дати ворогу оперативної інформації з поля бою.