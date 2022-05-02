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Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 18:00
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заперечив слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що на переговорах обговорюється зняття санкцій з Росії.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ERT

Пряма мова: "Мені ця інформація невідома, про яку сказав міністр закордонних справ РФ. Точно у тих чи інших домовленостях, яких ще не сталося, про які говорили групи, представники української і російської делегацій, питання зняття санкцій не піднімалося і не може бути піднято".

Деталі: Президент підкреслив, що санкції на Росію були накладені спочатку за незаконну анексію українського Криму, згодом за окупацію частини Донбасу, і нарешті за повномасштабну агресію проти України, розпочату 24 лютого.

Пряма мова: "Санкції потужні накладалися саме за це – за вбивства, за окупацію і за незаконне вторгнення. Поки що війна не закінчилася, поки що ми не повернули наші території. Поки що, на жаль, Росія знаходиться там, де вона знаходиться – на нашій землі, і продовжує свій тиск. Нічого з цього не закінчилося. Я здивований в принципі, що піднімається питання щодо зняття санкцій".

Що передувало: 30 квітня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що на перемовинах України і РФ нібито обговорюють питання скасування західних санкцій. Також він наголосив, що начебто вони порушують тему так званої "денацифікації" та статусу російської мови.

Член української переговорної групи Михайло Подоляк заперечив, що на перемовинах з росіянами обговорюють скасування санкцій, запроваджених проти Росії.

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Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяпереговори
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