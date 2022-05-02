Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій

Президент Володимир Зеленський заперечив слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що на переговорах обговорюється зняття санкцій з Росії.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ERT

Пряма мова: "Мені ця інформація невідома, про яку сказав міністр закордонних справ РФ. Точно у тих чи інших домовленостях, яких ще не сталося, про які говорили групи, представники української і російської делегацій, питання зняття санкцій не піднімалося і не може бути піднято".

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Деталі: Президент підкреслив, що санкції на Росію були накладені спочатку за незаконну анексію українського Криму, згодом за окупацію частини Донбасу, і нарешті за повномасштабну агресію проти України, розпочату 24 лютого.

Пряма мова: "Санкції потужні накладалися саме за це – за вбивства, за окупацію і за незаконне вторгнення. Поки що війна не закінчилася, поки що ми не повернули наші території. Поки що, на жаль, Росія знаходиться там, де вона знаходиться – на нашій землі, і продовжує свій тиск. Нічого з цього не закінчилося. Я здивований в принципі, що піднімається питання щодо зняття санкцій".

Що передувало: 30 квітня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що на перемовинах України і РФ нібито обговорюють питання скасування західних санкцій. Також він наголосив, що начебто вони порушують тему так званої "денацифікації" та статусу російської мови.

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