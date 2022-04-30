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На переговорах із росіянами не обговорюють скасування санкцій – Подоляк

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 19:11
михайло подоляк. фото: getty images

Член української переговорної групи Михайло Подоляк заперечив, що на перемовинах з росіянами обговорюють скасування санкцій, запроваджених проти Росії.

Джерело: Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "По-перше, дещо дивує схильність міністра Лаврова коментувати те, в чому не береш участі і чого не бачиш зсередини процесу.

По-друге, денацифікацію і статус російської мови російська армія вже "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і, звичайно ж, у Маріуполі. Всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров’ю невинних українських громадян.

По-третє, і вже точно в рамках переговорного процесу абсолютно не обговорюються проблематика глобальних міжнародних санкцій стосовно РФ. Так як досі не усунуто причину для їхнього запровадження з боку світовою спільнотою, а саме окупація частини території України і віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету.

Тому доводиться вкотре наполегливо рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і такими, що хоч якось відповідають реальному ходу переговорного процесу".

Деталі: Подоляк додав, що Україна навіть теоретично не може обговорювати скасування санкцій з росіянами й домовлятися про будь-які режими, бо це залежить від міжнародних партнерів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 30 квітня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що на перемовинах України і РФ нібито обговорюють питання скасування західних санкцій. Також він наголосив, що начебто вони порушують тему так званої "денацифікації" та статусу російської мови.
  • Перед цим він казав, що будь-яку угоду будуть підписувати з огляду на положення військових сил на полі бою.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що ризики припинення будь-яких переговорних процесів надзвичайно високі, через військові злочини і варварське поводження російських окупантів.

Теми: санкціїпереговориРосіяОфіс президента
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