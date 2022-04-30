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Лавров переконує, що РФ обговорює з Україною зняття антиросійських санкцій

Субота, 30 квітня 2022, 08:51

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "на порядку денному" переговорів між Україною і Росією серед іншого є скасування санкцій проти РФ.

Джерело: сайт МЗС РФ, який наводить інтерв’ю Лаврова китайському виданню "Сіньхуа"

Пряма мова Лаврова: "Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору.

У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки.

На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".

Деталі: Лавров також додав, що наслідком переговорів  може стати "створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР".

Росія за його словами, виступає за продовження переговорів.

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Теми: переговориРосія
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