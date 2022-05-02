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Зеленський відповів на питання щодо військових операцій в тилу ворога

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 19:13
Володимир Зеленський, скрин з відео

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна проводить військові операції в межах своїх кордонів, а про будь-які дії на території ворога йому нічого не відомо.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ERT

Деталі: На питання журналіста, чи проводила Україна станом на зараз військові операції в тилу ворога, президент зазначив, що нічого не знає про подібні речі.

Пряма мова: "Якщо брати тимчасово окуповані території України то я вважаю що ми маємо повне право провадити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. (Про) інші дії мені не відомо".  

Передісторія: У Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. А 1 травня у Курській області країни-агресора впала конструкція залізничного мосту, повідомив губернатор регіону.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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