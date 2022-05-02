Київщина: у Калинівці знайшли поховання закатованих чоловіків

У селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району Київщини виявлено поховання двох чоловіків зі слідами катувань.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

​​Дослівно: "Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення".

Деталі: За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що передувало: 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

Станом на 2 травня, у Київській області правоохоронці вже виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів. Поліція має запити щодо 300 зниклих безвісти.