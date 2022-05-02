Київщина: у Калинівці знайшли поховання закатованих чоловіків

У селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району Київщини виявлено поховання двох чоловіків зі слідами катувань.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

​​Дослівно: "Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань.

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За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення".

Деталі: За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що передувало: 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати РФ мордували, а потім жорстоко вбили.

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Станом на 2 травня, у Київській області правоохоронці вже виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів. Поліція має запити щодо 300 зниклих безвісти.