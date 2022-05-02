Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: у Калинівці знайшли поховання закатованих чоловіків

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 20:31
фото Офісу генпрокурора

У селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району Київщини виявлено поховання двох чоловіків зі слідами катувань.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

​​Дослівно: "Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення".

Деталі: За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що передувало: 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

Станом на 2 травня, у Київській області правоохоронці вже виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів. Поліція має запити щодо 300 зниклих безвісти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьокупаціяРосіявійна
Головне сьогодні

Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення

9 травня Путін може офіційно оголосити Україні війну – ЗМІ

Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники

Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

Зеленський про слова Лаврова щодо євреїв: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві?

Усі новини...
Київська область
Окупанти на Київщині вбили щонайменше 1202 людини – поліція
У Київській області зареєструвалися 240 тисяч переселенців: їм виплатять допомогу
З 2 травня відновлять рух автобуси до Києва з Гостомеля, Луб’янки й Шибеного
Останні новини
07:56
Херсонщина: у Скадовську з’явився мобільний зв'язок – мер
07:43
Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон
07:42
ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня
07:31
"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв
06:52
Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення
06:24
Естонія може відкликати підписи під прикордонними договорами з Росією
05:56
Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
05:34
Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА
04:52
Польща пропонує ввести спеціальний податок на російські енергоносії
04:15
Росія спрямувала інтернет-трафік на окупованій Херсонщині через свої сервери
Усі новини...