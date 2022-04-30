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На Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 12:39
На Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми
скріншот

За даними поліції, 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Пряма мова Нєбитова: "Жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району".

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Деталі: За даними поліції, місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп.

На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знову знайшли ще одне масове поховання цивільних осіб на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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