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Мирного договору з Росією не може бути, тільки її капітуляція – Данілов

Альона Мазуренко Понеділок, 2 травня 2022, 21:21
Мирного договору з Росією не може бути, тільки її капітуляція – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що мирного договору з Росією не буде. За його словами, агресор повинен капітулювати. 

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію".

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Деталі: Секретар РНБО вважає, що жодної мирної угоди з РФ не може бути. 

Також він не дуже вірить у гарантії безпеки від міжнародних партнерів. Данілов вважає найбільшою гарантією для України міць "українського народу".

За словами Данілова, Україна поки не планує проводити нову хвилю мобілізації. Він додав, що наразі мобілізовані проходять навчання. 

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Також Данілова дивує стан Путіна, за його словами, незрозуміло, що має бути у голові в людини, котра вирішила напасти на Україну. 

Секретар РНБО вважає нейздісненними мрії Росії захопити до 9 травня південь України і дійти до Придністров'я. 

Він додав, що перемога буде за Україною, а наслідки для "цієї країни" (окупанта - ред.) українці ще побачать. 

Теми: ДаніловРНБОРосіявійна
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