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На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили 6 танків та десятки одиниць іншої техніки

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 22:16
На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили 6 танків та десятки одиниць іншої техніки
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому та Луганському напрямках у понеділок військові ООС відбили 12 ворожих атак, а також знищили десятки одиниць техніки окупантів.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.

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Деталі: Разом з тим, бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 1 атаку окупантів, артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки, а також було знищено склад з боєприпасами.

Втрати ворога в районі відповідальності угруповання складають: 75 чоловік особового складу, 2 танки, 6 БМП, 5 ББМ, 1 артилерійська система, 2 мінометних розрахунки, 3 АТ, 4 БПЛА та 1 одиниця спеціальної техніки.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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