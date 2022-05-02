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Нацгвардійці, які боронять Маріуполь, закликають евакуювати весь гарнізон

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 22:45
Нацгвардійці, які боронять Маріуполь, закликають евакуювати весь гарнізон
Бійці, що боронять Маріуполь, скрин з відео

Бійці Нацгвардії, які заблоковані російськими окупантами на заводі "Азовсталь", звернулися до керівництва держави та міжнародних партнерів України.

Джерело: відео, опубліковане на Facebook-сторінці в/ч  3057 НГУ

Деталі: Військові наголошують, що гуманітарна ситуація на "Азовсталі" набула катастрофічного характеру.

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Дослівно: "Закликаємо вище військово-політичне керівництво країни та міжнародну спільноту зробити все можливе для евакуації цивільних осіб, які залишилися на території заводу, поранених військовослужбовців та тіл загиблих.

Відповідаючи за життя військовослужбовців, закликаю здійснити евакуацію всього військового гарнізону, бо вони того варті".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

3 травня евакуація з заблокованого росіянами Маріуполя запланована на 7 ранку - місце збору Луначарське кільце біля Бердянську.

На "Азовсталі" після атак росіян 2 травня почалася сильна пожежа, її було видно з усіх районів Маріуполя.

Теми: МаріупольРосіявійнаНацгвардія
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