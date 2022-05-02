Нова евакуація з Маріуполя запланована на ранок вівторка

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3 травня евакуація з заблокованого росіянами Маріуполя запланована на 7 ранку - місце збору Луначарське кільце біля Бердянську.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00".

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