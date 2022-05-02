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Нова евакуація з Маріуполя запланована на ранок вівторка

Альона Мазуренко Понеділок, 2 травня 2022, 22:08
Нова евакуація з Маріуполя запланована на ранок вівторка
ЦИВІЛЬНІ У ПІДЗЕМЕЛЛЯХ АЗОВСТАЛІ, СКРІНШОТ ВІДЕО ПОЛКУ АЗОВ

3 травня евакуація з заблокованого росіянами Маріуполя запланована на 7 ранку - місце збору Луначарське кільце біля Бердянську.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00".

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Передісторія: 

  • На "Азовсталі" 2 травня почалася сильна пожежа, її видно з усіх районів міста.
  • В пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".
  • Пізінше президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН. "Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію" ,- повідомив він.

Теми: Маріупольевакуація
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