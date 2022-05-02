Зеленський про слова Лаврова щодо євреїв: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві?

Президент Володимир Зеленський вважає, що після заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про євреїв-антисемітів та "єврейську кров" Адольфа Гітлера перебування посла Ізраїлю в РФ опинилося під питанням.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Вчора, наприклад, міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв і що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейських народ провину за злочини нацистів. Немає слів.

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Звичайно, сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Але ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви. Там мовчать, а значить, погоджуються з тим, що сказав їхній міністр закордонних справ.

Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами менори на місці масових розстрілів у Дробицькому яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили тих уроків.

А тому питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію, чи залишаться відносини з Росією, як зазвичай?".

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Деталі: Зеленський назвав невипадковими слова "великого знавця гітлеризму" Лаврова, а також фільтраційні табори росіян для українців на захоплених територіях та інші злочини окупантів.

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