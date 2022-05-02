МЗС – на слова Лаврова про Зеленського: Образливо для всього єврейського народу

Заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу".

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Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Деталі: Міністр додав, у ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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