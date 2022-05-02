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МЗС – на слова Лаврова про Зеленського: Образливо для всього єврейського народу

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 13:50
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу".

Деталі: Міністр додав, у ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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Теми: Кулеба ДмитроЛавровєвреїГітлер
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