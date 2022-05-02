МЗС – на слова Лаврова про Зеленського: Образливо для всього єврейського народу

Заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу".

Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Деталі: Міністр додав, у ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

Передісторія:

Раніше Лавров порівняв Зеленського з Адольфом Гітлером, заявивши, що останній мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився такими заявами.