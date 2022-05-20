Смоленська катастрофа: польський суд схвалив арешт російського диспетчера

Окружний суд Варшави-Мокотува задовольнив клопотання прокурора та виніс постанову про тимчасовий арешт Віктора Р - російського польотного диспетчера, який 10 квітня 2010 року чергував в аеропорту Смоленська та проходить по справі вбивства президента Польщі Леха Качинського.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву зробив прес-секретар Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

"Подальший аналіз доказів показав, що необхідно було змінити звинувачення на умисні дії. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитися та умовно пробний захід на посадку, передбачили і погодилися на катастрофу. Тоді ж було висунуто звинувачення", - повідомив Лапчинський.

Він уточнює, що висунення звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську та записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту "Туполєва".

Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові речення та слова та пов’язати окремі висловлювання із конкретними людьми.

Наразі польська прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт трьох осіб: Віктора Р., Павла П. та Ніколая К. Рішення по двом іншим росіянам поки не прийняте.

Шансів на видачу підозрюваних невисокі.

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За словами Лапчинського, що запити до РФ про правову допомогу та вручення підозрюваним викликів до польської прокуратури залишилися без відповіді, незважаючи на численні нагадування. Зрештою, у допомозі було відмовлено, вказуючи на ймовірну загрозу інтересам Росії без надання жодних істотних аргументів.

У цій ситуації слідчо-оперативна група No1 вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видачі міжнародного ордера на арешт.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року поблизу російського військового аеродрому "Смоленськ-Північний" розбився польський урядовий літак Ту-154М. На його борту перебували президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Польщі у вигнанні Качоровський.

Делегація прямувала на відзначення 70-річчя Катинського розстрілу (якого зараз польська влада хоче визнати актом геноциду).

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.