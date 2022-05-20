Смоленская катастрофа: польский суд одобрил арест российского диспетчера

Окружной суд Варшавы-Мокотова удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление о временном аресте Виктора Р – российского полетного диспетчера, который 10 апреля 2010 дежурил в аэропорту Смоленска и проходит по делу убийства президента Польши Леха Качинского.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, это заявление сделал пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

"Дальнейший анализ доказательств показал, что необходимо было изменить обвинения на преднамеренные действия. Это произошло в апреле 2017 года. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, сознательно позволив самолету снизиться и условно пробный заход на посадку, предусмотрели и согласились на катастрофу. Тогда же был виновник ", – сообщил Лапчинский.

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Он уточняет, что выдвижение обвинений явилось результатом нового анализа записей с диспетчерской башни в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с летчиками, записанных самописцем на борту "Туполева".

Благодаря работе экспертов удалось прочесть дополнительные предложения и слова и увязать отдельные высказывания с конкретными людьми.

Польская прокуратура подала ходатайство о временном аресте трех человек: Виктора Р., Павла П. и Николая К. Решение по двум другим россиянам пока не принято.

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Шансов на выдачу подозреваемых невысоки.

По словам Лапчинского, запросы в РФ о правовой помощи и вручении подозреваемым вызовам в польскую прокуратуру остались без ответа, несмотря на многочисленные напоминания. В конце концов, помощь была отказана, указывая на вероятную угрозу интересам России без предоставления никаких существенных аргументов.

В этой ситуации следственно-оперативная группа No1 решила обратиться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на временный арест подозреваемых, что является необходимым условием для выдачи международного ордера на арест.

Напомним, 10 апреля 2010 года у российского военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет Ту-154М. На его борту находились президент Лех Качинский и его супруга Мария, высшие военные командиры и последний президент Польши в изгнании Качоровский.

Делегация направлялась на празднование 70-летия Катынского расстрела (которого сейчас польские власти хотят признать актом геноцида).

Подробнее о расследовании этого дела читайте в статье Убийство президента Польши: что показал отчет о Смоленской катастрофе 2010 года.