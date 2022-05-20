Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС

Boeing запустив свою капсулу Starliner у напрямку Міжнародної космічної станції.

Джерело: AFP

Деталі: Місія Orbital Test Flight 2 стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Зазначається, що на борту немає екіпажу. Єдиний пасажир - манекен на ім'я Розі.

Starliner повинен зістикуватися з МКС приблизно через добу після запуску та доставити понад 226 кг вантажу, зокрема харчі, одяг та спальні мішки, для екіпажу на станції.

Нагадаємо: Як повідомлялося, у разі успіху потенційний запуск космічного корабля з екіпажем очікується наприкінці 2022 року.

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