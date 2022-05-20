Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС
П'ятниця, 20 травня 2022, 02:30
Boeing запустив свою капсулу Starliner у напрямку Міжнародної космічної станції.
Джерело: AFP
Деталі: Місія Orbital Test Flight 2 стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді.
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Зазначається, що на борту немає екіпажу. Єдиний пасажир - манекен на ім'я Розі.
Starliner повинен зістикуватися з МКС приблизно через добу після запуску та доставити понад 226 кг вантажу, зокрема харчі, одяг та спальні мішки, для екіпажу на станції.
Нагадаємо: Як повідомлялося, у разі успіху потенційний запуск космічного корабля з екіпажем очікується наприкінці 2022 року.
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Передісторія:
- NASA уклало з Boeing і SpaceX багатомільярдні контракти на надання астронавтам послуг "таксі до космічної станції" і припинення залежності США від російських ракет для польоту.
- Boeing побудував Starliner за контрактом з NASA для доставки астронавтів на низьку навколоземну орбіту після завершення програми Space Shuttle в 2011 році.
- У серпні минулого року капсула не змогла здійснити політ до МКС – запуск був перерваний за кілька годин до запуску через проблеми з клапанами силової установки.