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Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 02:30
ФОТО: AFP

Boeing запустив свою капсулу Starliner у напрямку  Міжнародної космічної станції.

Джерело: AFP

Деталі: Місія Orbital Test Flight 2 стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Зазначається, що на борту немає екіпажу. Єдиний пасажир - манекен на ім'я Розі.

Starliner повинен зістикуватися з МКС приблизно через добу після запуску та доставити понад  226 кг  вантажу, зокрема харчі, одяг та спальні мішки, для екіпажу на станції.

Нагадаємо: Як повідомлялося, у разі успіху потенційний запуск космічного корабля з екіпажем очікується наприкінці 2022 року.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • NASA уклало з Boeing і SpaceX багатомільярдні контракти на надання астронавтам послуг "таксі до космічної станції" і припинення залежності США від російських ракет для польоту.
  • Boeing побудував Starliner за контрактом з NASA для доставки астронавтів на низьку навколоземну орбіту після завершення програми Space Shuttle в 2011 році.
  • У серпні минулого року капсула не змогла здійснити політ до МКС – запуск був перерваний за кілька годин до запуску через проблеми з клапанами силової установки.

Теми: космос
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