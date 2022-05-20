Boeing запустил свою беспилотную капсулу к МКС
Пятница, 20 мая 2022, 02:30
Boeing запустил свою капсулу Starliner в направлении Международной космической станции.
Источник: AFP
Детали: Миссия Orbital Test Flight 2 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Отмечается, что на борту нет экипажа. Единственный пассажир – манекен по имени Рози.
Starliner должен состыковаться с МКС примерно через сутки после запуска и доставить свыше 226 кг груза, в частности пищу, одежду и спальные мешки, для экипажа на станции.
Напомним: Как сообщалось, в случае успеха потенциальный запуск космического корабля с экипажем ожидается в конце 2022 года.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг "такси к космической станции" и прекращение зависимости США от российских ракет для полета.
- Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.
- В августе прошлого года капсула не смогла совершить полет к МКС – запуск был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с клапанами силовой установки.