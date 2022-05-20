Boeing запустил свою беспилотную капсулу к МКС

Boeing запустил свою капсулу Starliner в направлении Международной космической станции.

Источник: AFP

Детали: Миссия Orbital Test Flight 2 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Отмечается, что на борту нет экипажа. Единственный пассажир – манекен по имени Рози.

Starliner должен состыковаться с МКС примерно через сутки после запуска и доставить свыше 226 кг груза, в частности пищу, одежду и спальные мешки, для экипажа на станции.

Напомним: Как сообщалось, в случае успеха потенциальный запуск космического корабля с экипажем ожидается в конце 2022 года.

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