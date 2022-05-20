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Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

3,5 тисячі вчителів на тимчасово захоплених територіях проходять перекваліфікацію, щоб  викладати за "стандартами РФ".

Джерело: омбудсман Людмила Денісова

Дослівно: "Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.

Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".

Близько 3 з половиною тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях".

Деталі: Денісова нагадала, що акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням прав, гарантованих  Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією.

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Теми: Росіявійнаомбудсмен
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