Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 04:30
Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ
ФОТО: GETTY

3,5 тисячі вчителів на тимчасово захоплених територіях проходять перекваліфікацію, щоб  викладати за "стандартами РФ".

Джерело: омбудсман Людмила Денісова

Дослівно: "Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.

Реклама:

Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".

Близько 3 з половиною тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях".

Деталі: Денісова нагадала, що акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням прав, гарантованих  Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіявійнаомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: