Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ
П'ятниця, 20 травня 2022, 04:30
3,5 тисячі вчителів на тимчасово захоплених територіях проходять перекваліфікацію, щоб викладати за "стандартами РФ".
Джерело: омбудсман Людмила Денісова
Дослівно: "Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.
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Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".
Близько 3 з половиною тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях".
Деталі: Денісова нагадала, що акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням прав, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією.
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