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Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 04:30
Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ
ФОТО: GETTY

3,5 тысячи учителей на временно захваченных территориях проходят переквалификацию, чтобы преподавать по "стандартам РФ".

Источник: омбудсман Людмила Денисова

Дословно: "Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.

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Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".

Около 3 с половиной тысяч учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях".

Детали: Денисова напомнила, что акт принуждения к обучению и вмешательства в образовательный процесс является прямым нарушением прав, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией.

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Темы: Росcиявойнаомбудсмен
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