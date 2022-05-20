Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

3,5 тысячи учителей на временно захваченных территориях проходят переквалификацию, чтобы преподавать по "стандартам РФ".

Источник: омбудсман Людмила Денисова

Дословно: "Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.

Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".

Около 3 с половиной тысяч учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях".

Детали: Денисова напомнила, что акт принуждения к обучению и вмешательства в образовательный процесс является прямым нарушением прав, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией.

Темы: Росcиявойнаомбудсмен
Главное сегодня

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из "Роснефти"

Житомирщина: ракетный удар по Малину задел 100 домов, три человека ранены

Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

видеоВ дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Дуда: Лучшее завершение войны – победа Украины с возвращением территорий

фото, видеоВ Энергодаре спасатели протестовали из-за похищения их начальника, их разогнали

Все новости...
Росcия
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
Херсонщина: Россияне сбивают свои же ракеты, чтобы подставить ВСУ — ОК "Юг"
Смоленская катастрофа: польский суд одобрил арест российского диспетчера
Последние новости
15:48
Разведка США не верит, что перемены в общественного мнение в РФ повлияют на Путина
15:44
Оккупанты потратили ракету, чтобы уничтожить пляжный туалет на Одесщине – горсовет
15:23
Россияне готовы запустить 16 ракет "Калибр" из Черного моря
15:23
У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії
15:17
Оружие в Украину поступает рекордно быстро, иногда за часы– посольство США
15:12
15:11
В Москве намекнули, что Киев должен дать сигнал для возобновления переговоров 
15:02
фото"Место моей смерти и моей жизни": защитник "Азовстали" поделился фотографиями из укрытия
14:58
Россияне заблокировали все выезды с Херсонщины, кроме крымского - ОК "Південь"
14:51
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из "Роснефти"
Все новости...