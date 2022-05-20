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Зведення Генштабу: Росіяни йдуть у наступ біля Лисичанська і Сєвєродонецька

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 07:00

Росіяни наступають у районах Лисичанська і Сєвєродонецька.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в стані та положенні підрозділів ЗС Білорусі не відзначається. Є загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Обстріляв з артилерії та мінометів   Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні   рубежів. Намагається проводити контратаки для відновлення позицій. Веде посилену повітряну розвідку з БпЛА.

Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації   руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне.

На Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурм в напрямку   Сєвєродонецька, успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступити. Веде бойові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії та мінометів, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник, за підтримки артилерії, вів штурм та наступ в районі Веселого. Зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилері та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

Досі є висока ймовірність продовження боїв для покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Бессарабському напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін.

Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокування цивільного судноплавства.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

Теми: війнаГенштабРосія
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