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Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 07:00

Россияне наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в состоянии и положении подразделений ВС Беларуси не отмечается. Есть угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Обстрелял из артиллерии и минометов Бояро-Лежачие, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании рубежей. Пытается проводить контратаки для возобновления позиций. Ведет усиленную воздушную разведку из БПЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Руських Тишков.

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На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации для разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурм в направлении Северодонецка, успеха не было, он понес потери и вынужден отступить. Ведет боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступление  в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурм и наступление в районе Веселого. Потерпел и отступил.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не было.

На Новопавловском и Запорожском направлениях из реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

До сих пор высока вероятность продолжения боев для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

Темы: войнаГенштабРосcия
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