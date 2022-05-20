Міністри G7 обговорили, як обмежити нафтові прибутки Росії

Міністри фінансів "Групи семи" обговорили у Бонні вторинні санкції та інші способи обмеження надходжень Росії від нафти, мінімізуючи вплив на ціни на енергоносії.

Джерело: міністр фінансів США Джанет Єллен після зустрічі в Німеччині 19 травня, Bloomberg

Деталі: США вже заборонили імпорт нафти з Росії, а країни Європейського Союзу мають на меті зробити те саме поступово протягом наступного року.

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Представники G7 також обговорили можливість використання вторинних санкцій для встановлення обмеження цін на російську нафту, повідомила Єллен журналістам у Бонні.

Формування картелю покупців для забезпечення встановленої ціни на російську нафту може допомогти мінімізувати доходи Москви.

"Багато людей, у тому числі і я, вважають це привабливим із загальної економічної точки зору, але насправді введення його в дію є складним завданням, і всі ці проблеми не були вирішені", – сказала Єллен.

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Президент Джо Байден зробить ліміт цін на нафту центральною темою своєї майбутньої поїздки до Азії, зазначає видання.

Лідери Євросоюзу також підтримають обмеження цін, коли вони зберуться в Брюсселі наприкінці травня, щоб обговорити Україну, сказала людина, знайома з цим питанням.

Єллен сказала, что європейцям слід позбутися залежності від російської нафти протягом наступного року і вони відкриті для пошуку шляхів зменшення російських доходів.

"Мета полягає в тому, щоб утримати частину російської нафти на ринку, щоб утримувати світові ціни, щоб ми не мали надмірного негативного впливу на треті країни", – сказала міністр фінансів США.

Обізнане джерело Bloomberg каже, що обмеження ціни ще далеке від реальності, але воно є частиною зусиль, щоб притиснути Росію без введення санкцій щодо покупців російських енергоносіїв. Такі санкції можуть обурити такі країни, як Індія.

Цьому передувало: США вирішили запропонувати ЄС на зустрічі міністрів фінансів країн G7 запровадити мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.