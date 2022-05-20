Міністри G7 обговорили, як обмежити нафтові прибутки Росії

Міністри фінансів "Групи семи" обговорили у Бонні вторинні санкції та інші способи обмеження надходжень Росії від нафти, мінімізуючи вплив на ціни на енергоносії.

Джерело: міністр фінансів США Джанет Єллен після зустрічі в Німеччині 19 травня, Bloomberg

Деталі: США вже заборонили імпорт нафти з Росії, а країни Європейського Союзу мають на меті зробити те саме поступово протягом наступного року.

Представники G7 також обговорили можливість використання вторинних санкцій для встановлення обмеження цін на російську нафту, повідомила Єллен журналістам у Бонні.

Формування картелю покупців для забезпечення встановленої ціни на російську нафту може допомогти мінімізувати доходи Москви.

"Багато людей, у тому числі і я, вважають це привабливим із загальної економічної точки зору, але насправді введення його в дію є складним завданням, і всі ці проблеми не були вирішені", – сказала Єллен.

Президент Джо Байден зробить ліміт цін на нафту центральною темою своєї майбутньої поїздки до Азії, зазначає видання.

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Лідери Євросоюзу також підтримають обмеження цін, коли вони зберуться в Брюсселі наприкінці травня, щоб обговорити Україну, сказала людина, знайома з цим питанням.

Єллен сказала, что європейцям слід позбутися залежності від російської нафти протягом наступного року і вони відкриті для пошуку шляхів зменшення російських доходів.

"Мета полягає в тому, щоб утримати частину російської нафти на ринку, щоб утримувати світові ціни, щоб ми не мали надмірного негативного впливу на треті країни", – сказала міністр фінансів США.

Обізнане джерело Bloomberg каже, що обмеження ціни ще далеке від реальності, але воно є частиною зусиль, щоб притиснути Росію без введення санкцій щодо покупців російських енергоносіїв. Такі санкції можуть обурити такі країни, як Індія.

Цьому передувало: США вирішили запропонувати ЄС на зустрічі міністрів фінансів країн G7 запровадити мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.