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Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России

Елена РощинаПятница, 20 мая 2022, 07:44

Министры финансов "Группы семи" обсудили в Бонне вторичные санкции и другие способы ограничения поступлений России от нефти, минимизируя влияние на цены на энергоносители.

Источник: министр финансов США Джанет Йеллен после встречи в Германии 19 мая, Bloomberg

Детали: США уже запретили импорт нефти из России, а страны Европейского Союза планируют сделать то же самое постепенно в течение следующего года.

Представители G7 также обсудили возможность использования вторичных санкций для установления ограничения на российскую нефть, сообщила Йеллен журналистам в Бонне.

Формирование картеля покупателей для обеспечения установленной цены на нефть может помочь минимизировать доходы Москвы.

"Многие люди, в том числе и я, считают это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле введение его в действие является сложной задачей, и все эти проблемы не были решены", – сказала Йеллен.

Президент Джо Байден сделает лимит цен на нефть центральной темой своей предстоящей поездки в Азию, отмечает издание.

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Лидеры Евросоюза также поддержат ограничение цен, когда они соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить Украину, сказал человек, знакомый с этим вопросом.

Йеллен сказала, что европейцам следует избавиться от зависимости от российской нефти в течение следующего года и они открыты для поиска путей уменьшения российских доходов.

"Цель состоит в том, чтобы удержать часть российской нефти на рынке, чтобы удерживать мировые цены, чтобы мы не оказали чрезмерного негативного влияния на третьи страны", – сказала министр финансов США.

Осведомленный источник Bloomberg говорит, что ограничение цены еще далеко от реальности, но это часть усилий, чтобы прижать Россию без введения санкций в отношении покупателей российских энергоносителей. Такие санкции могут возмутить такие страны, как Индия.

Этому предшествовало: США решили предложить ЕС на встрече министров финансов стран G7 ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

Темы: нефтьРосcияG7ЕС
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