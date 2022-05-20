Шольц відхилив заклик Європарламенту ввести санкції проти Шредера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу Європарламенту запровадити санкції проти Герхарда Шредера за його відмову піти з керівних посад у російських енергетичних компаніях.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Шольц сказав, що рішення німецького парламенту цього тижня позбавити Шредера його офісу в Берліні, що оплачується платниками податків, було "послідовним" і "правильним" і "тому буде реалізовано".

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Але Шольц наголосив, що щодо колишнього канцлера не має бути подальшого покарання.

"Я не думаю, що наразі щось ще необхідно. Але було б краще, якби Герхард Шредер пішов зі своїх посад", - сказав Шольц.

Шредер є членом ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснєфть", а в лютому його також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

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Незабаром після початку війни в Україні співробітники офісу Шредера у Берліні звільнилися на знак протесту проти його відмови піти з посад. Хоча ексканцлер тепер може позбутися офісу, він, як і раніше, отримує щомісячну виплату у розмірі 8300 євро.

Нагадаємо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради "Роснєфті".