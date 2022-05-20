Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 09:08

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование Европарламента ввести санкции против Герхарда Шредера за его отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Шольц сказал, что решение немецкого парламента на этой неделе лишить Шредера его оплачиваемого налогоплательщиками офиса в Берлине было "последовательным" и "правильным" и "поэтому будет реализовано".

Реклама:

Но Шольц подчеркнул, что в отношении бывшего канцлера не должно быть дальнейшего наказания.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", — сказал Шольц.

Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а в феврале его также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

ВИДЕО ДНЯ

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа уйти с этих должностей. Хотя экс-канцлер теперь может лишиться офиса, он по-прежнему получает ежемесячную выплату в размере 8300 евро.

Напомним, 19 мая Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".

Темы: ШольцГерманиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Шольц
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
Шольц похвалил российскую оппозицию: Заслуживают защиты
Последние новости
20:32
Неизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
Все новости...
Реклама: