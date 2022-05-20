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Росіяни знову обстрілювали Харків, намагаються проводити контратаки 

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 09:30
Фото ДСНС

Російські війська намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку і проводити контратаки, сам Харків минулої доби знову обстрілювали.   

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов про ситуацію станом на ранок 20 травня, обласне управління ДСНС

Деталі: За минулу добу російські окупанти із реактивних системам залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський, Салтівський та Олексіївський райони міста-героя Харків

Вночі по області в Дергачах снаряд окупантів влучив у приватний будинок.

У с. Мала Данилівка Харківського району області так само від удару  ворожого снаряду, загорівся гараж та авто. Близько 5-ї години ранку горіли 7 гаражів зооветеринарної академії. 

 
Фото ДСНС

ДСНС повідомляє, що гаражні бокси у селищі Мала Данилівка спалахнули о 04:44, полум'я охопило 6 гаражів, у яких згоріло 4 легкових автомобілі. Рятувальники ліквідувати пожежу о 07:31. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

 

Зранку внаслідок обстрілів отримали поранення 3 особи у смт. Шевченкове

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За даними Синєгубова, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки. Але безуспішно. Веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе, ворожі обстріли зафіксували поблизу Руських Тишків.

Теми: Харківська областьХарківвійнапожежа
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