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Россияне снова обстреливали Харьков, пытаются проводить контратаки

Елена РощинаПятница, 20 мая 2022, 09:30
Фото ГСЧС

Российские войска пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и проводить контратаки, сам Харьков в минувшие сутки снова обстреливали.

Источник: глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов о ситуации на утро 20 мая, областное управление ГСЧС

Детали: За минувшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский, Салтовский и Алексеевский районы города-героя Харьков.

Ночью по области в Дергачах снаряд оккупантов попал в частный дом.

В с. Малая Даниловка Харьковского района области от удара вражеского снаряда, загорелся гараж и авто. Около 5 часов утра горели 7 гаражей зооветеринарной академии.

Пожар в с. Малая Даниловка
Пожар в с. Малая Даниловка
Фото ГСЧС

ГСЧС сообщает, что гаражные боксы в поселке Малая Даниловка вспыхнули в 04:44, пламя охватило 6 гаражей, в которых сгорело 4 легковых автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар в 07:31. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

 

Утром в результате обстрелов получили ранения 3 человека в пгт. Шевченково.

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По данным Синегубова, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки. Но безуспешно. Ведение воздушной разведки с применением БПЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнапожар
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