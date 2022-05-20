Дуда вважає малоймовірним, що Путін наважиться напасти на НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає малоймовірним, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу.

Як повідомляє PAP, про це він сказав в інтерв’ю Polski Times, пише "Європейська правда".

Президента запитали, як він оцінює нинішню безпекову ситуацію Польщі та чи є загроза з боку Росії.

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"Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу - найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. У нас також є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot", - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що якщо уявити, що цей малоймовірний сценарій реалізується, проти Польщі чи іншого члена Альянсу - реакція НАТО буде швидкою і рішучою.

"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу - то нашою армією, яка готова захищати країну, - цей ризик дуже незначний", - сказав Анджей Дуда.