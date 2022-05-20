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Дуда считает маловероятным, что Путин решится напасть на НАТО

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 10:03

Президент Польши Анджей Дуда считает маловероятным, что Россия решится напасть на какую-нибудь страну НАТО, в том числе Польшу.

Как сообщает PAP, об этом он сказал в интервью Polski Times, пишет "Европейская правда".

Президента спросили, как он оценивает нынешнюю ситуацию ситуации в Польше и есть ли угроза со стороны России.

"Конечно, потенциальная угроза все еще существует. Но следует отметить, что в Польше - более 10 тысяч солдат крупнейшей армии мира - самой мощной, самой лучшей и с самым современным вооружением. Эти военные имеют опыт боевых действий. У нас также есть американская инфраструктура, тяжелое вооружение, ПВО, благодаря которому часть территории Польши уже защищена американскими системами Patriot", – отметил Анджей Дуда.

Он добавил, что если представить, что этот маловероятный сценарий реализуется против Польши или другого члена Альянса - реакция НАТО будет быстрой и решительной.

"Вероятность того, что кто-либо, в том числе Россия, решится нападать на страну НАТО, рискуя вступлением в конфликт со всем Альянсом и встречей с сильнейшей армией мира, а если говорить о нападении на Польшу - то нашей армией, которая готова защищать страну , - этот риск очень незначителен", - сказал Анджей Дуда.

Темы: НАТОПутинДудавойна
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