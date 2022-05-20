"Стугна" плюс "Джавелін" дорівнює два спалені російські танки
П'ятниця, 20 травня 2022, 10:34
Львівські десантники спалили два російських танки.
Джерело: командування Десантно-штурмових військ
Дослівно: "Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів".
Деталі: Вказано, що на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки.
Час та напрямок події не розкриваються.