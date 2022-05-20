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"Стугна" плюс "Джавелін" дорівнює два спалені російські танки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 10:34
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Львівські десантники спалили два російських танки.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ

Дослівно: "Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів".

Деталі: Вказано, що на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки.

Час та напрямок події не розкриваються.

Теми: війна
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