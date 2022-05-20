"Стугна" плюс "Джавелин" равняется два сожженных российских танка

Львовские десантники сожгли два российских танка.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск

Дословно: "Воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов".

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Детали: Указано, что на видео зафиксировано эффективное применение современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" против вражеской бронированной техники.

Время и направление события не раскрываются.