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"Стугна" плюс "Джавелин" равняется два сожженных российских танка

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 10:34
80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ

Львовские десантники сожгли два российских танка.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск

Дословно: "Воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов".

Детали: Указано, что на видео зафиксировано эффективное применение современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" против вражеской бронированной техники.

Время и направление события не раскрываются.

Темы: война
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