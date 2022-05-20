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Дуда: Найкраще завершення війни - перемога України з відновленням територіальної цілісності

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 10:36

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

Як повідомляє PAP, про це він сказав в інтерв’ю Polski Times, пише "Європейська правда". 

Президента запитали, як, на його думку, закінчиться війна РФ проти України.

"Я хотів би, щоб вона закінчилася тим, що Україна поверне усі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. Це дуже важливо для мене, для безпеки Польщі і для майбутнього, тому що у політичному значенні це означало би перемогу України у війні", - заявив Анджей Дуда. 

Він додав, що Польща дуже сподівається на цей позитивний сценарій, тому що він був би найбільш справедливим, і надаватиме Україні усю можливу підтримку.

Президент Польщі сказав також, що вважає малоймовірним напад Росії на якусь країну НАТО.  

Теми: ДудаПольща
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