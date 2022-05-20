Дуда: Лучшее завершение войны – победа Украины с возвращением территорий

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением её территориальной целостности.

Как сообщает PAP, об этом он сказал в интервью Polski Times, пишет "Европейская правда".

Президента спросили, как, по его мнению, закончится война РФ против Украины.

"Я хотел бы, чтобы она закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", - заявил Анджей Дуда.

Он добавил, что Польша очень надеется на этот положительный сценарий, потому что он был бы наиболее справедливым, и будет оказывать Украине всю возможную поддержку.

Президент Польши сказал также, что считает маловероятным нападение России на какую-либо страну НАТО.