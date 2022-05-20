Економіка Словаччини найбільше в ЄС постраждала від війни Росії проти України
Словацька економіка найбільше країн ЄС постраждала від російського вторгнення в Україну.
Про це свідчать дані порівняння лютневого та травневого макроекономічних прогнозів Єврокомісії, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Очікується, що ВВП Словаччини у 2022 році зросте на 2,3%, згідно з прогнозом Комісії, опублікованим 19 травня.
Проте прогнози зростання у лютому вказували на зростання на 5%, що є найбільшим переглядом у всьому ЄС. У Чехії, Латвії, Естонії та Німеччині прогноз зростання знизився на 2%.
"Перспективи Словаччини затьмарені наслідками військової агресії Росії проти України, яка викликає сильний шок постачання", - заявила Комісія.
"Очікується, що різке зростання цін на енергоносії та сировинні товари підвищить виробничі витрати та знизить купівельну спроможність домогосподарств, що сповільнить зростання", — наголошується у звіті.
Єврокомісія очікує, що економіка ЄС загалом, ймовірно, зросте лише на 2,7% цього року, що на 1,3% нижче, ніж передбачалося до війни.