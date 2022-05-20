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Економіка Словаччини найбільше в ЄС постраждала від війни Росії проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 10:44

Словацька економіка найбільше країн ЄС постраждала від російського вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані порівняння лютневого та травневого макроекономічних прогнозів Єврокомісії, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Очікується, що ВВП Словаччини у 2022 році зросте на 2,3%, згідно з прогнозом Комісії, опублікованим 19 травня.

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Проте прогнози зростання у лютому вказували на зростання на 5%, що є найбільшим переглядом у всьому ЄС. У Чехії, Латвії, Естонії та Німеччині прогноз зростання знизився на 2%.

"Перспективи Словаччини затьмарені наслідками військової агресії Росії проти України, яка викликає сильний шок постачання", - заявила Комісія.

"Очікується, що різке зростання цін на енергоносії та сировинні товари підвищить виробничі витрати та знизить купівельну спроможність домогосподарств, що сповільнить зростання", — наголошується у звіті.

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Єврокомісія очікує, що економіка ЄС загалом, ймовірно, зросте лише на 2,7% цього року, що на 1,3% нижче, ніж передбачалося до війни.

Теми: СловаччинаЄСвійнаРосія
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