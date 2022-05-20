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Экономика Словакии больше всего в ЕС пострадала от войны России против Украины

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 10:44

Словацкая экономика больше всех стран ЕС пострадала от российского вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные сравнения февральского и майского макроэкономических прогнозов Еврокомиссии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ожидается, что ВВП Словакии в 2022 году вырастет на 2,3%, согласно прогнозу Комиссии, опубликованному 19 мая.

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Тем не менее, прогнозы роста в феврале указывали на рост на 5%, что представляет собой самый большой пересмотр во всем ЕС. В Чехии, Латвии, Эстонии и Германии прогноз роста также снизился на 2%.

"Перспективы Словакии омрачены последствиями военной агрессии России против Украины, которая вызывает сильный шок поставок", — заявила Комиссия.

"Ожидается, что резкий рост цен на энергоносители и сырьевые товары повысит производственные затраты и снизит покупательную способность домохозяйств, что замедлит рост", — отмечается в отчете.

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Еврокомиссия ожидает, что экономика ЕС в целом, вероятно, вырастет всего на 2,7% в этом году, что на 1,3% ниже, чем предполагалось до войны.

Темы: СловакияЕСвойнаРосcия
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