У Польщі досягли компромісу щодо судової реформи, яка може розблокувати кошти ЄС
Депутати від керівної коаліції Польщі погодилися на судові реформи, які за словами уряду розблокують мільярди євро у фінансуванні Європейського Союзу.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Надання понад 35 мільярдів євро грантів і кредитів на відновлення після COVID було призупинено через суперечку з Брюсселем щодо верховенства закону, але Варшава заявила, що досягла угоди про умови розблокування коштів і очікує на схвалення ЄС найближчим часом.
Законопроєкт про судову реформу, узгоджений у четвер, є ключем до цього.
Депутати, які обговорювали законопроєкт у парламентській комісії, взяли пропозиції президента Анджея Дуди за основу реформ, але консервативна партія "Єдина Польща", яка є молодшим партнером в уряді, заперечувала проти перевірки суддів на неупередженість, яка, за її словами, може паралізувати систему.
Відповідно до поправок, узгоджених у четвер, статтю, яка дозволяла б згодом оскаржувати вже винесені вироки на підставі неупередженості, було видалено.
У законопроєкті залишилися положення щодо перевірки суддів на незалежність у незавершених справах.
Законопроєкт замінить Дисциплінарну палату Верховного суду, яку критики вважають політизованою.
Парламент може проголосувати за законопроєкт до кінця місяця.