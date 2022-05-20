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У Польщі досягли компромісу щодо судової реформи, яка може розблокувати кошти ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 11:01

Депутати від керівної коаліції Польщі погодилися на судові реформи, які за словами уряду розблокують мільярди євро у фінансуванні Європейського Союзу.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Надання понад 35 мільярдів євро грантів і кредитів на відновлення після COVID було призупинено через суперечку з Брюсселем щодо верховенства закону, але Варшава заявила, що досягла угоди про умови розблокування коштів і очікує на схвалення ЄС найближчим часом.

Законопроєкт про судову реформу, узгоджений у четвер, є ключем до цього.

Депутати, які обговорювали законопроєкт у парламентській комісії, взяли пропозиції президента Анджея Дуди за основу реформ, але консервативна партія "Єдина Польща", яка є молодшим партнером в уряді, заперечувала проти перевірки суддів на неупередженість, яка, за її словами, може паралізувати систему.

Відповідно до поправок, узгоджених у четвер, статтю, яка дозволяла б згодом оскаржувати вже винесені вироки на підставі неупередженості, було видалено.

У законопроєкті залишилися положення щодо перевірки суддів на незалежність у незавершених справах.

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Законопроєкт замінить Дисциплінарну палату Верховного суду, яку критики вважають політизованою.

Парламент може проголосувати за законопроєкт до кінця місяця.

Теми: ПольщаЄС
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