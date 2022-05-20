Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше достигли компромисса по судебной реформе, что может разблокировать деньги ЕС

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 11:01

Депутаты от руководящей коалиции Польши согласились на судебные реформы, которые, по словам правительства, разблокируют миллиарды евро в финансировании Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Предоставление более 35 миллиардов евро грантов и кредитов на восстановление после COVID было приостановлено из-за спора с Брюсселем о верховенстве закона, но Варшава заявила, что достигла соглашения об условиях разблокирования средств и ожидает одобрения ЕС в ближайшее время.

Законопроект о судебной реформе, согласованный в четверг, является ключом к этому.

Депутаты, обсуждавшие законопроект в парламентской комиссии, приняли предложения президента Анджея Дуды за основу реформы, но консервативная партия "Единая Польша", которая является младшим партнером в правительстве, возражала против проверки судей на беспристрастность, которая, по ее словам, может парализовать систему.

Согласно поправкам, согласованным в четверг, статья, позволяющая позже обжаловать уже вынесенные приговоры на основании беспристрастности, была удалена.

В законопроекте остались положения о проверке судей на независимость по незавершенным делам.

ВИДЕО ДНЯ

Законопроект заменит Дисциплинарную палату Верховного суда, которую критики считают политизированной.

Парламент может проголосовать за законопроект до конца месяца.

Темы: ПольшаЕС
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

Все новости...
Польша
Дуда: Лучшее завершение войны – победа Украины с возвращением территорий
Смоленская катастрофа: польский суд одобрил арест российского диспетчера
Польские компании передали Украине 20 вагонов с электрооборудованием
Последние новости
03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
Все новости...