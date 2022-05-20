В Польше достигли компромисса по судебной реформе, что может разблокировать деньги ЕС

Депутаты от руководящей коалиции Польши согласились на судебные реформы, которые, по словам правительства, разблокируют миллиарды евро в финансировании Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Предоставление более 35 миллиардов евро грантов и кредитов на восстановление после COVID было приостановлено из-за спора с Брюсселем о верховенстве закона, но Варшава заявила, что достигла соглашения об условиях разблокирования средств и ожидает одобрения ЕС в ближайшее время.

Законопроект о судебной реформе, согласованный в четверг, является ключом к этому.

Депутаты, обсуждавшие законопроект в парламентской комиссии, приняли предложения президента Анджея Дуды за основу реформы, но консервативная партия "Единая Польша", которая является младшим партнером в правительстве, возражала против проверки судей на беспристрастность, которая, по ее словам, может парализовать систему.

Согласно поправкам, согласованным в четверг, статья, позволяющая позже обжаловать уже вынесенные приговоры на основании беспристрастности, была удалена.

В законопроекте остались положения о проверке судей на независимость по незавершенным делам.

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Законопроект заменит Дисциплинарную палату Верховного суда, которую критики считают политизированной.

Парламент может проголосовать за законопроект до конца месяца.