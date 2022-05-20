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Сербія, попри прихильність до Росії, хоче повноправного членства у ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 11:14

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна прагне повноправного членства у Євросоюзі.

Як повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда", про це він сказав після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Сербія прагне бути на європейському шляху, а наша мета – повне членство в Європейському Союзі", – сказав Вучич.

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Він зазначив, що за перші три місяці 2022 року обсяги торгівлі з ЄС зросили на 33%, і ЄС є найбільшим інвестором в Сербії з показником приблизно 67% загальних інвестицій.

Вучич розповів, що обговорювали також війну РФ проти України. "Президент Мішель висловив дуже сильне бажання та сподівання ЄС щодо приєднання Сербії до санкцій проти Російської Федерації. Я поінформував президента Мішеля про нашу ситуацію", – повідомив сербський лідер.

В свою чергу президент Євроради заявив, що Сербія є партнером і другом ЄС, а процес вступу Сербії до ЄС має "фундаментальне значення для спільного майбутнього" двох сторін. Шарль Мішель зазначив, що Європейський Союз хоче підтвердити свою повну відданість переговорам про вступ Сербії до ЄС, і заявив, що зустріч 27 лідерів ЄС з лідерами країн Західних Балкан відбудеться у червні.

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Раніше цього тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, тому що Євросоюз очікує від країн-кандидатів на членство узгодження міжнародної політики з позицією ЄС. 

Вучич заявив, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії, і попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.  

Теми: СербіяРосіяЄС
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