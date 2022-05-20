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Сербия, несмотря на дружбу с РФ, хочет полноправного членства в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 11:14

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна стремится к полноправному членству в Евросоюзе.

Как сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда", об этом он сказал после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Сербия стремится быть на европейском пути, а наша цель – полное членство в Европейском Союзе", – сказал Вучич.

Он отметил, что за первые три месяца 2022 г. объемы торговли с ЕС выросли на 33%, и ЕС является крупнейшим инвестором в Сербии с показателем примерно 67% общих инвестиций.

Вучич рассказал, что обсуждали также войну РФ против Украины. "Президент Мишель выразил очень сильное желание и надежду ЕС на присоединение Сербии к санкциям против Российской Федерации. Я проинформировал президента Мишеля о нашей ситуации", – сообщил сербский лидер.

В свою очередь, президент Евросовета заявил, что Сербия является партнером и другом ЕС, а процесс вступления Сербии в ЕС имеет "фундаментальное значение для общего будущего" двух сторон. Шарль Мишель отметил, что Европейский Союз хочет подтвердить свою полную преданность переговорам о вступлении Сербии в ЕС и заявил, что встреча 27 лидеров ЕС с лидерами стран Западных Балкан состоится в июне.

Ранее на этой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Сербия хочет в будущем стать членом Евросоюза, она должна ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, потому что Евросоюз ожидает от стран-кандидатов членства согласования международной политики с позицией ЕС.

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Вучич заявил, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России, и несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Темы: СербияРосcияЕС
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