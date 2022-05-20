Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного

Російські загарбники фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області – вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища".

Фото з Telegram гайдая

Деталі: Голова ОВА нагадав, що до війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, які працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві. А сьогодні Рубіжне – це "розграбовані випалені цегляні коробки".

Фото з Telegram гайдая

При цьому, за словами Гайдая, у місті досі залишаються люди, які "в заручниках у кадирівців мешкають у підвалах міста".

Фото з Telegram гайдая

Голова ОВА показав фото знищеного міста і додав, що Рубіжне доведеться будувати майже з нуля.