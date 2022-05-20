Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 11:20
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські загарбники фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області – вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища". 

 
Фото з Telegram гайдая

Деталі: Голова ОВА нагадав, що до війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, які працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві. А сьогодні Рубіжне – це "розграбовані випалені цегляні коробки". 

 
Фото з Telegram гайдая

При цьому, за словами Гайдая, у місті досі залишаються люди, які "в заручниках у кадирівців мешкають у підвалах міста". 

 
Фото з Telegram гайдая

Голова ОВА показав фото знищеного міста і додав, що Рубіжне доведеться будувати майже з нуля.

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

Усі новини...
Над Львівщиною збили російську ракету – голова ОВА
NYT: Росія пошарпана і невміла, але вирішальна перемога України поки нереалістична
Російський сенатор натякає на можливу анексію Херсонщини та Запоріжжя
На Житомирщині прогриміли два вибухи
Останні новини
03:58
ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"
03:12
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
02:18
Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"
01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
Усі новини...