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Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 11:20
Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські загарбники фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області – вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища". 

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Фото з Telegram гайдая

Деталі: Голова ОВА нагадав, що до війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, які працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві. А сьогодні Рубіжне – це "розграбовані випалені цегляні коробки". 

 
Фото з Telegram гайдая

При цьому, за словами Гайдая, у місті досі залишаються люди, які "в заручниках у кадирівців мешкають у підвалах міста". 

 
Фото з Telegram гайдая

Голова ОВА показав фото знищеного міста і додав, що Рубіжне доведеться будувати майже з нуля.

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Теми: Луганська областьвійна
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