Второй Мариуполь: Гайдай показал фото уничтоженного россиянами Рубежного

Российские захватчики фактически уничтожили город Рубежное в Луганской области – уцелевших домов нет, многие из них восстановить невозможно.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища".

Фото Из Telegram гайдая

Детали: Глава ОВА напомнил, что до войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работавших на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве. А сегодня Рубежное – это "разграбленные выжженные кирпичные коробки".

Фото из Telegram гайдая

При этом, по словам Гайдая, в городе до сих пор остаются люди, они "в заложниках у кадыровцев живут в подвалах города".

Фото Из Telegram гайдая

Глава ОВА показал фото уничтоженного города и добавил, что Рубежное придется строить почти с нуля.