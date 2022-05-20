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Второй Мариуполь: Гайдай показал фото уничтоженного россиянами Рубежного

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 11:20
Второй Мариуполь: Гайдай показал фото уничтоженного россиянами Рубежного
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики фактически уничтожили город Рубежное в Луганской области – уцелевших домов нет, многие из них восстановить невозможно.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища". 

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Фото Из Telegram гайдая

Детали: Глава ОВА напомнил, что до войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работавших на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве. А сегодня Рубежное – это "разграбленные выжженные кирпичные коробки". 

 
Фото из Telegram гайдая

При этом, по словам Гайдая, в городе до сих пор остаются люди, они "в заложниках у кадыровцев живут в подвалах города". 

 
Фото Из Telegram гайдая

Глава ОВА показал фото уничтоженного города и добавил, что Рубежное придется строить почти с нуля.

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Темы: Луганская областьвойна
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